Новые тайны парома "Эстония"

В Таллине подведены итоги предварительного исследования остова парома "Эстония", затонувшего 27 лет назад. Эксперты из Эстонии, Финляндии и Швеции предположили, что удар о каменистое дно мог вызвать не зафиксированные ранее повреждения на корпусе судна. Детали, которые, по мнению специалистов, не противоречат официальному отчету о причинах катастрофы, но нуждаются в дополнительной проверке.

Йонас Бекстранд, заместитель генерального директора Шведского управления по расследованию несчастных случаев, пояснил: "На основании отчета Стокгольмского университета высока вероятность того, что повреждение правого борта судна могло произойти из-за контакта с морским дном".

Прошлой осенью телеканал Discovery выпустил документальный фильм, в котором шведские кинематографисты рассказали о гигантской пробоине на корпусе судна, о которой не упомянуто в официальных отчетах. Находка дала толчок новому расследованию.

Паром "Эстония", шедший из Таллина в Стокгольм, затонул в сентябре 1994 года, из 989 человек спаслись лишь 137. Официальной причиной катастрофы названа неисправность носовых ворот судна.