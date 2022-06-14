English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

Москва готова открыть коридоры из Северодонецка, но только в "свою" сторону

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Линия фронта в Северодонецке постоянно изменяется, превращая город в руины
Линия фронта в Северодонецке постоянно изменяется, превращая город в руины   -   Авторское право  Oleksandr Ratushniak/The Associated Press

Химический завод "Азот" в Северодонецке — главный объект противостояния в городе. По последним данным, российские войска контролируют 80% Северодонецка и ведут интенсивные безостановочные обстрелы завода.

Вокруг города разрушены почти все мосты, что сильно осложняет эвакуацию мирных жителей. По имеющимся данным, в Северодонецке остаются около 12 тысяч горожан. Из них около 500 находятся в убежищах на "Азоте".

В Москве заявляют, что готовы открыть гуманитарные коридоры для выхода безоружных людей — но только в сторону территорий, занятых российскими войсками.

На этом фоне в непризнанных народных республиках призывают как можно скорее установить контроль над Северодонецком и всем Донбассом — чтобы остановить обстрелы жилых районов. Власти сепаратистских регионов обвиняют ВСУ в намеренных обстрелах гражданских целей. Так, в Донецке заявляют, что в воскресенье украинские снаряды попали в роддом, а в понедельник — взорвались на рынке, полном людей.

Селидово в 30 км от Донецка пока остаётся под контролем Украины. Туда прибывают беженцы из охваченных боями районов; у многих ничего не осталось. Но и там из-за боевых действий и обстрелов кончаются продукты и товары первой необходимости. Местные власти признают, что уже не в силах помочь всем прибывающим.