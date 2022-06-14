Химический завод "Азот" в Северодонецке — главный объект противостояния в городе. По последним данным, российские войска контролируют 80% Северодонецка и ведут интенсивные безостановочные обстрелы завода.

Вокруг города разрушены почти все мосты, что сильно осложняет эвакуацию мирных жителей. По имеющимся данным, в Северодонецке остаются около 12 тысяч горожан. Из них около 500 находятся в убежищах на "Азоте".

В Москве заявляют, что готовы открыть гуманитарные коридоры для выхода безоружных людей — но только в сторону территорий, занятых российскими войсками.

На этом фоне в непризнанных народных республиках призывают как можно скорее установить контроль над Северодонецком и всем Донбассом — чтобы остановить обстрелы жилых районов. Власти сепаратистских регионов обвиняют ВСУ в намеренных обстрелах гражданских целей. Так, в Донецке заявляют, что в воскресенье украинские снаряды попали в роддом, а в понедельник — взорвались на рынке, полном людей.

Селидово в 30 км от Донецка пока остаётся под контролем Украины. Туда прибывают беженцы из охваченных боями районов; у многих ничего не осталось. Но и там из-за боевых действий и обстрелов кончаются продукты и товары первой необходимости. Местные власти признают, что уже не в силах помочь всем прибывающим.