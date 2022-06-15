Встреча стран НАТО в Гааге: больше западной артиллерии для Киева

Сопротивление украинцев на востоке полностью зависит от поставок тяжёлых вооружений. Об этом заявил в Гааге генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с главами правительств Нидерландов, Бельгии, Дании, Польши, Румынии, Португалии и Латвии.Неформальная встреча прошла в преддверии очередного заседания Контактной группы по оказанию военной помощи Украине под эгидой США. Глава альянса сообщил, что в конце месяца на саммите НАТО в Мадриде будут приняты меры по усилению обороноспособности альянса.

Сегодня мы обсудили потребность в наращивании передового присутствия, нам нужно укрепить боеспособность, развернуть ещё больше военного оборудования.

Мы также рассмотрели вопросы совместного финансирования НАТО, нам необходимо увеличивать инвестиции. Йенс Столтенберг Генеральный секретарь НАТО

В своём выступлении польский премьер Матеуш Моравецкий сказал, что Запад "делает недостаточно" для поддержки Украины.

Я прошу вас обеспечить Киев оружием, артиллерийскими системами. Украинцам это нужно для защиты своей страны, для защиты территориальной целостности и суверенитета. Если Украина проиграет войну, доверие к нам будет подорвано. Разве можно представить, что Украина терпит поражение, а мы просто возвращаемся к обычным делам? Надеюсь, что нет. Матеуш Моравецкий Премьер-министр Польши

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Румынию, где пообщался с французскими военными на авиабазе неподалёку от порта Констанца. После российского вторжения 24 февраля Париж перебросил в Румынию500 солдат, укрепил контингенты в других странах, а также в акватории Средиземного моря.

В среду Макрон отправился в Кишинёв. Ранее в Елисейском дворце сообщили, что глава государства может посетить и Киев, не уточняя при этом дату визита.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.