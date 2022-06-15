Встреча стран НАТО в Гааге: больше западной артиллерии для Киева

Встреча стран НАТО в Гааге: больше западной артиллерии для КиеваКомментарии
Сопротивление украинцев на востоке полностью зависит от поставок тяжёлых вооружений. Об этом заявил в Гааге генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с главами правительств Нидерландов, Бельгии, Дании, Польши, Румынии, Португалии и Латвии.Неформальная встреча прошла в преддверии очередного заседания Контактной группы по оказанию военной помощи Украине под эгидой США. Глава альянса сообщил, что в конце месяца на саммите НАТО в Мадриде будут приняты меры по усилению обороноспособности альянса.
В своём выступлении польский премьер Матеуш Моравецкий сказал, что Запад "делает недостаточно" для поддержки Украины.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Румынию, где пообщался с французскими военными на авиабазе неподалёку от порта Констанца. После российского вторжения 24 февраля Париж перебросил в Румынию500 солдат, укрепил контингенты в других странах, а также в акватории Средиземного моря.
В среду Макрон отправился в Кишинёв. Ранее в Елисейском дворце сообщили, что глава государства может посетить и Киев, не уточняя при этом дату визита.
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