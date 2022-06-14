Украине не хватает оружия и боеприпасов

Украинская армия оказывает сопротивление в Донбассе, но в боях с российскими войсками у нее заканчивается оружие и боеприпасы.

Надежда - на военную помощь, предоставляемую Западом.

К примеру, американцы две недели назад передали беспилотники, и их уже вовсю используют. Но этого недостаточно, чтобы переломить баланс сил и выиграть войну, которая превратилась в изнурительное артиллерийское состязание, в котором Россия регулярно одерживает верх.

Нам нужна такая техника, потому что у нашего противника есть вооружение, которое имеет дальность стрельбы дальше, чем у нас Александр 45-я артиллерийская бригада, майор

В Украине считают, что поражение в Донбассе откроет России путь на Одессу и Харьков после перегруппировки, а затем, возможно, и до самой столицы, Киева.

Президент Владимир Зеленский заявил, что битва за Донбасс будет одним из самых жестоких сражений в Европе, и для победы Украине нужно больше современной артиллерии.

Владимир Зеленский, президент Украины:

— _Мы ежедневно обращаем внимание наших партнеров на то, что только достаточное количество современной артиллерии для Украины обеспечит _наше преимущество и, наконец, прекращение российского истязания украинского Донбасса.

Установлено, что украинской армии требуется тысяча артиллерийских орудий, 200 ракетных систем, 500 танков и две тысячи других бронемашин. Но поставки в таких количествах не осуществляются, поэтому приходится импровизировать.

В мастерской армейской базы недалеко от линии фронта ремонтируют захваченную или брошенную российскую военную технику, а солдат учат ей пользоваться.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.