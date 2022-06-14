Украине не хватает оружия и боеприпасов

Украине не хватает оружия и боеприпасовКомментарии
Украинская армия оказывает сопротивление в Донбассе, но в боях с российскими войсками у нее заканчивается оружие и боеприпасы.
Надежда - на военную помощь, предоставляемую Западом.
К примеру, американцы две недели назад передали беспилотники, и их уже вовсю используют. Но этого недостаточно, чтобы переломить баланс сил и выиграть войну, которая превратилась в изнурительное артиллерийское состязание, в котором Россия регулярно одерживает верх.
В Украине считают, что поражение в Донбассе откроет России путь на Одессу и Харьков после перегруппировки, а затем, возможно, и до самой столицы, Киева.
Президент Владимир Зеленский заявил, что битва за Донбасс будет одним из самых жестоких сражений в Европе, и для победы Украине нужно больше современной артиллерии.
Владимир Зеленский, президент Украины:
— _Мы ежедневно обращаем внимание наших партнеров на то, что только достаточное количество современной артиллерии для Украины обеспечит _наше преимущество и, наконец, прекращение российского истязания украинского Донбасса.
Установлено, что украинской армии требуется тысяча артиллерийских орудий, 200 ракетных систем, 500 танков и две тысячи других бронемашин. Но поставки в таких количествах не осуществляются, поэтому приходится импровизировать.
В мастерской армейской базы недалеко от линии фронта ремонтируют захваченную или брошенную российскую военную технику, а солдат учат ей пользоваться.
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