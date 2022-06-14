English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

Украине не хватает оружия и боеприпасов

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Украинский танк недалеко от линии фронта в Донбассе
Украинский танк недалеко от линии фронта в Донбассе   -   Авторское право  Bernat Armangue/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Украинская армия оказывает сопротивление в Донбассе, но в боях с российскими войсками у нее заканчивается оружие и боеприпасы.

Надежда - на военную помощь, предоставляемую Западом.

К примеру, американцы две недели назад передали беспилотники, и их уже вовсю используют. Но этого недостаточно, чтобы переломить баланс сил и выиграть войну, которая превратилась в изнурительное артиллерийское состязание, в котором Россия регулярно одерживает верх.

Нам нужна такая техника, потому что у нашего противника есть вооружение, которое имеет дальность стрельбы дальше, чем у нас
Александр
45-я артиллерийская бригада, майор

В Украине считают, что поражение в Донбассе откроет России путь на Одессу и Харьков после перегруппировки, а затем, возможно, и до самой столицы, Киева.

Президент Владимир Зеленский заявил, что битва за Донбасс будет одним из самых жестоких сражений в Европе, и для победы Украине нужно больше современной артиллерии.

Владимир Зеленский, президент Украины:

— _Мы ежедневно обращаем внимание наших партнеров на то, что только достаточное количество современной артиллерии для Украины обеспечит _наше преимущество и, наконец, прекращение российского истязания украинского Донбасса.

Установлено, что украинской армии требуется тысяча артиллерийских орудий, 200 ракетных систем, 500 танков и две тысячи других бронемашин. Но поставки в таких количествах не осуществляются, поэтому приходится импровизировать.

В мастерской армейской базы недалеко от линии фронта ремонтируют захваченную или брошенную российскую военную технику, а солдат учат ей пользоваться.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.