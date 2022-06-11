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Украина

Украина жалуется на нехватку боеприпасов

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 Euronews
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Минометные боеприпасы.
Минометные боеприпасы.   -   Авторское право  Bernat Armangue/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Сотни жителей города Покровска в западной части Донецкой области покидают свои дома и отправляются в эвакуацию в ожидании приближения фронта. На севере области российские войска приближается к городу Славянску. В Луганской области украинская армия продолжает удерживать часть Северодонецка в районе завода "Азот". Идут интенсивные бои за трассу Лисичанск-Бахмут, связывающую две области.

В Донецке сообщают о продолжающихся обстрелах дальнобойной артиллерией жилых кварталов города со стороны Авдеевки, находящейся под контролем вооруженных сил Украины.. Накануне одни из снарядов разорвался у здания администрации самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

При этом, по словам официальных лиц, собственные запасы артиллерийских боеприпасов у украинской армии подходят к концу, поэтому она рассчитывает на новые поставки с Запада.

«Российская армия – сильнее, — считает глава администрации Николаевской области Виталий Ким. — У них много артиллерии и боеприпасов. В настоящее время идет война артиллерий, а у нас на складах кончились боеприпасы. Поэтому помощь Европы и Америки очень, очень важна, потому что нам нужны боеприпасы, чтобы защищать нашу страну».

В пятницу глава администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил об очередном обмене пленными. Линия фронта на этом участке приблизительно совпадает с административной границей Николаевской и Херсонской областей. Накануне российские военные заявили о взятии под свой контроль Кинбурнской косы, между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем.