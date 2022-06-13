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Украина

110 дней войны: Северодонецк не сдаётся, День России в оккупированном Мариуполе

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Украинский военный на фоне церкви в одной из деревень близ передовой в Донбассе
Украинский военный на фоне церкви в одной из деревень близ передовой в Донбассе   -   Авторское право  Bernat Armangue/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Российские войска продолжают бои за полный контроль над Северодонецком, в частности за территорию завода "Азот".

Накануне был уничтожен последний, третий мост, связывающий город с Лисичанском.

В его подрыве обе стороны обвиняют друг друга, как и в нанесении удара по Углегорской ТЭС в Светлодарске Донецкой области. Станцию контролируют ВСУ, но в последние дни за нее идут ожесточенные бои.

На южном направлении украинской армии удается сдерживать натиск российских войск. Тем не менее накануне Москва заявила об уничтожении трех складов с вооружением и боеприпасами на территории Николаевской области.

Киев утверждает, что с начала вторжения Россия потеряла 40 тысяч военных против 10 тысяч своих бойцов.

В то же время все также остро стоит вопрос продовольственной безопасности из-за блокирования украинских портов. Киев пытается найти альтернативные маршруты поставки зерна, пока то не испортилось.

Турция предпринимает все новые попытки сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс между Украиной и Россией по организации "зернового коридора".

В воскресенье оккупированный Мариуполь окрасился в бело-сине-красные цвета в честь празднования Дня России.

По словам главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, торговый порт города уже работает как на экспорт, так и на импорт. Работы по разминированию продолжаются в районе Белосарайской косы, в то время как акватория гавани полностью обезврежена.

Взрывы в небе над Севастополем - только не от снарядов, а от фейерверков. Крым, как и в предыдущие 8 лет, также отметил российский национальный праздник.

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