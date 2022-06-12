Судьба Севердонецка решается на заводе «Азот»

В Северодонецке вооруженные силы Украины продолжают удерживать территорию химического завода «Азот». По данным самопровозглашенной Луганской народной республики, оборону там держат от 300 до 400 украинских военных. Также на территории завода, по данным украинской стороны, остаются около 200 работников завода и 600 жителей города.

В ЛНР заявляют, что часть мирных жителей уже стала выходить с территории завода, а военные вышли на связь и получили требование о сдаче.

"Северодонецк полностью, на 100%, не освобожден, — сказал журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник. — Военные украинские, представители украинских нацбатов остаются еще в промзоне завода "Азот", откуда ведут обстрел города. Поэтому назвать спокойной обстановку в городе Северодонецке пока нельзя — до конца, так, чтобы мы понимали, что он полностью наш, чтобы мы могли туда зайти и организовывать какие-то мероприятия по восстановлению".

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович впервые с начала войны дал оценку суммарных потерь украинской армии. По его словам, она потеряла до 10 тыс. бойцов с учетом того, что в среднем в сутки погибает 100 человек.

О таких ежедневных потерях ранее говорил министр обороны Украины Алексей Резников. По его оценке, приблизительно 90 процентов потерь украинских войск на поле боя вызвано артиллерийским огнем. Чтобы усилить свою собственную огневую мощь, по словам министра обороны, украинские военные намерены получить значительное количество реактивных систем залпового огня натовского образца и боеприпасов к ним.