Посевная с риском для жизни

Для украинских фермеров нынешняя посевная сопряжена с риском для жизни: на полях остались мины, а службы по разминированию перегружены.
Для украинских фермеров нынешняя посевная сопряжена с риском для жизни - на полях остались мины, а службы по разминированию перегружены.
Фермеры в районах, освобождённых от российской оккупации, рискуют жизнью, чтобы очистить свои земли от взрывчатых веществ в преддверии посевного сезона. Хотя потом им ещё предстоит столкнуться с трудностями, связанными с растущими производственными и транспортными расходами, вызванными российской блокадой многих черноморских портов. Службы по разминированию перегружены
2! приоритет отдается инфраструктуре и жилым домам, а не фермам
00.20 СОТ (украинский) Олег Усхало, фермер:
«Если он фермер из одного человека, он сделал это на свой страх и риск. Выходим на поле, расчищаем его. Некоторые взрываются. Они хотят расчистить землю, потому что живут за счет нее. Урожай в прошлом году не собрали, поля под зиму не засеяли, так что если еще и подсолнухи не посадят - в этом году останутся без денег, совсем. Наша ситуация такова, мы работаем как предприятие. Нанимаем рабочих. Я не могу отправить их в поле, где, как я знаю, есть мины и бомбы. Послать человека взорвать себя? Я не могу этого сделать».
01.00
Тысячам украинских фермеров грозит банкротство . Им нужна государстенная помощь и компенсация прошлогодних сгоревших урожаев.
Для этого украинского фермера риск банкротства реален. Он говорит, что может продолжать еще год. Но ему нужна государственная помощь, компенсация прошлогоднего урожая, который сгорел.
01.08
01.10
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