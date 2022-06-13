Столкновение поездов в Испании

Тридцать человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с локомотивом. Авария произошла в испанской провинции Таррагона вечером в воскресенье. Пятеро пострадавших остаются в тяжёлом состоянии.

"Я уже побаиваюсь садиться на местные поезда. Они всё время опаздывают, постоянные проблемы, теперь вот столкновение — и это далеко не в первый раз".

По данным следствия, машинист отдельного локомотива проехал на красный сигнал, вероятно из-за неисправности тормозов. Однако специалисты уточняют, что это не единственная версия. Техническое состояние подвижного состава в Каталонии и Таррагоне уже давно подвергают критике.

Предыдущая трагедия произошла меньше месяца назад в пригороде Барселоны. Там жертвой столкновения пассажирского и товарного поездов стал один человек, 86 получили ранения.