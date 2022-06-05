Десятки людей пострадали из-за столкновения поездов

В результате произошедшего в Словакии столкновения пассажирского поезда с железнодорожным локомотивом. Пострадали 74 человека, четверо находятся в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на железнодорожном переезде между населенными пунктами Варин и Врутки в Жилинском крае на северо-западе Словакии. Пассажирский поезд местного сообщения остановился на железнодорожных путях из-за поломки. В него врезался следовавший по тому же пути локомотив.