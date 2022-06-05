В Германии продолжается устранение последствий и выяснение причин крушения поезда, жертвами которого стали 5 человек. Власти установили личности четырёх погибших, женщин 32, 39 и 70 лет и одного подростка.

По данным газеты "Бильд ам зонтаг", две из погибших — гражданки Украины, прибывшие в Германию в качестве беженок. Личность еще одной погибшей, женщины старше 50 лет, пока устанавливается. Состояние одного из 44 человек, получивших травмы, остается критическим.

Крушение произошло в пятницу рядом с городом Гармиш-Партенкирхеном в Баварии. Три вагона сошли с рельсов и перевернулись. Причины аварии пока неизвестны. Эксперты предполагают техническую неисправность.