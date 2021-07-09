Австрия: поезд упал в реку

17 человек получили ранения в Австрийских Альпах в результате железнодорожной катастрофы на юго-западе страны.

Крушение произошло около В 7:15 по местному времени в районе коммуны Санкт-Михаэль-им-Лунгау на территории федеральной земли Зальцбург. Электрический поезд, проезжая по узкоколейной железной дороге Муртальбан в долине реки Мур, врезался в лежавший на путях корень упавшего дерева и сошел с рельсов. Один из вагонов упал в реку.

В поезде находились 56 человек, в том числе много школьников - пятница 9 июля была последним днём учебного года, и молодые люди ехали получать свои аттестаты.

- Да, мы ехали по Муртальбану, и вдруг на рельсах увидели дерево. Потом поезд сильно тряхнуло, и вагон оказался в воде.

- Было очень страшно. Мы вылезли через окно.

9 пострадавших госпитализированы. Состояние 3 серьёзное. Одного из них транспортировали в больницу с помощью вертолета