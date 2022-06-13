Пушилин не видит предпосылок для отмены смертного приговора иностранцам

Глава самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил журналистам, что не видит оснований для помилования двух граждан Великобритании и одного марокканца, приговоренных Верховным Судом ДНР к смертной казни.

«Они приехали на Украину здесь за деньги убивать также гражданское население. Поэтому я не вижу пока предпосылок говорить о каком-то смягчении, о каком-то изменении того наказания, которое есть. Я считаю, что суд вынес совершенно справедливо наказание в адрес всех троих», — заявил Д. Пушилин.

Все трое были признаны в ДНР наемниками. Свою вину они частично признали. Осужденные могут обжаловать приговоры в течение месяца в апелляционной палате Верховного Суда ДНР.

Возмущение смертным приговором своим гражданам выразило руководство Великобритании. В ООН призвали рассматривать осужденных как военнопленных.

За время фактической независимости в ДНР несколько раз выносились смертные приговоры, но ни один из них не был приведен в исполнение. На территории России, в состав которой ДНР хочет войти, действует мораторий на смертную казнь.