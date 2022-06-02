Франция: кого выберут сельчане?

Смогут ли ультраправые совершить прорыв и в сельской местности Франции? Этот вопрос у всех на устах перед воскресными парламентскими выборами.

Здесь, в Баланьи-сюр-Терен, Марин Ле Пен набрала 70% голосов во втором туре президентских выборов. Мэр деревни - парикмахер, его клиенты и избиратели считают, что Эммануэль Макрон забыл о них.

"Почему они проголосовали за него (Макрона)? Потому что он отменил налог на богатство, вот почему. Но у нас нет большого состояния, так что", - говорит клиент.

Филипп Марешаль, мэр Баланьи-сюр-Терен:

"Мы хотели бы, чтобы они (политики) собрались вместе и позаботились немного и о жизни французских граждан, а не о крупных промышленниках. Мы чувствуем себя совсем незначительными".

Уаза, расположенная к северу от Парижа - один из 30 департаментов, выбравших в апреле Марин Ле Пен. У националистической партии всего шесть депутатов. Но многие её сторонники считают, что причина тому - низкая явка на выборах в законодательные органы. Молодой кандидат надеется изменить это.

Александр Сабату, кандидат от Уаза (Национальое объединение):

"Люди не хотят оставлять руки Макрона без контроля ещё на пять лет. Поэтому я думаю, что нас ждут сюрпризы с точки зрения участия, и что на этот раз в парламенте у нас будет около 60 или даже 100 депутатов от Национального объединения".

Цель ультраправых здесь - сменить Паскаля Буа, уходящего депутата от президентской партии. Он рассказывает, что во время дебатов о вакцинации его дом был сожжён группой, не имевшей ничего общего с Национальным объединением. Но и рост популярности радикалов его беспокоит.

Паскаль Буа, депутат от Уаза ("Возрождение"):

"Если говорить о радикализации - то вот у нас есть Национальное Объединение, которое вот к примеру говорит, что не обязательно хочет власти. Если они не хотят власти, то что это? Это только обструкция. Они вселяют беспокойство, страхи и тревогу в наше общество".

Сирил Фурнерис, Euronews:

"По данным опросов, Национальное объединение может получить от 15 до 45 из 577 мест в Национальной ассамблее. Президентская партия "Возрождение" остается фаворитом, опережая союз левых НУПЕС".