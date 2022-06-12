День России не только в России

12 июня отмечается День России — один из главных государственных праздников страны, в честь принятой в этот день ещё в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

В Кремле Владимир Путин вручал медали Героя труда и Государственные премии.

Владимир Путин, президент России:

"Мы гордимся свершениями и ратными победами наших предков, всеми, кто стремился и умел идти вперёд, открывать новое, добиваться прогрессивного развития Отчизны, защищать Родину в сражениях и утверждать достойную для неё роль в мире".

Праздник отметили и в столицах непризнанных донбасских республик.

Мероприятия организовали также на захваченных территориях Украины, где планируется провести референдумы о присоединении к России. Но по данным украинских СМИ, далеко не везде они вызвали одобрение: Так, в Херсоне на концерт пришли лишь несколько десятков человек.

Протестный плакат с надписью "Это не мой день" появился и в Москве, у здания минобороны России. Антивоенные протестные акции, в том числе с участием россиян, прошли в нескольких городах мира.