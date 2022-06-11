Еврокомиссия даст оценку заявке Украины на вступление в ЕС

Еврокомиссия даст оценку заявке Украины на вступление в ЕСКомментарии
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Брюссель до конца следующей недели должен обнародовать рекомендации о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Еврокомиссия "круглосуточно" работает над рассмотрением украинской заявки, об этом сообщила Урсула фон дер Ляйенв ходе своего второго визита в Киев с начала войны.
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