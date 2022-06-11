English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Украина

Еврокомиссия даст оценку заявке Украины на вступление в ЕС

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
euronews_icons_loading
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге по итогам переговоров с Владимиром Зеленским
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге по итогам переговоров с Владимиром Зеленским   -   Авторское право  AP Photo/Natacha Pisarenko

Брюссель до конца следующей недели должен обнародовать рекомендации о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Еврокомиссия "круглосуточно" работает над рассмотрением украинской заявки, об этом сообщила Урсула фон дер Ляйенв ходе своего второго визита в Киев с начала войны.

Нас объединяет одна цель: мы хотим обеспечить финансирование и поддержать реформы, чтобы улучшить жизнь украинцев и восстановить страну. Мы сделаем Украину привлекательной для инвесторов, мы поможем создать благоприятную среду для бизнеса и, конечно же, поддержим шаги Украины на её пути в Европу. Очень важно сочетать реформы и инвестиции.

Помимо усилий по восстановлению страны мы также хотим спрогнозировать дальнейшие действия. Вы много сделали для укрепления верховенства закона, но еще необходимо продолжать реформы, например, по борьбе с коррупцией или выстраиванию хорошо функционирующего государственного аппарата. Всё это поможет привлечь инвесторов.
Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии

По словам Владимира Зеленского, Россия хочет "расколоть Европу" и сделать её слабой.

Вся Европа является мишенью для России, а Украина — лишь первый этап агрессии. Именно поэтому положительный ответ Евросоюза на заявку Украины может также стать ответом на вопрос о том, есть ли будущее у европейского проекта.
Владимир Зеленский
Президент Украины

Минобороны России распространило кадры ударов самоходных артиллерийских установок "Акация" по неназванным целям ВСУ.

Украинская разведкаутверждает, что у Москвы есть план войны в Украине на 120 дней.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.