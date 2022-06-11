Еврокомиссия даст оценку заявке Украины на вступление в ЕС

Брюссель до конца следующей недели должен обнародовать рекомендации о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Еврокомиссия "круглосуточно" работает над рассмотрением украинской заявки, об этом сообщила Урсула фон дер Ляйенв ходе своего второго визита в Киев с начала войны.

Нас объединяет одна цель: мы хотим обеспечить финансирование и поддержать реформы, чтобы улучшить жизнь украинцев и восстановить страну. Мы сделаем Украину привлекательной для инвесторов, мы поможем создать благоприятную среду для бизнеса и, конечно же, поддержим шаги Украины на её пути в Европу. Очень важно сочетать реформы и инвестиции.



Помимо усилий по восстановлению страны мы также хотим спрогнозировать дальнейшие действия. Вы много сделали для укрепления верховенства закона, но еще необходимо продолжать реформы, например, по борьбе с коррупцией или выстраиванию хорошо функционирующего государственного аппарата. Всё это поможет привлечь инвесторов. Урсула фон дер Ляйен Председатель Европейской комиссии

По словам Владимира Зеленского, Россия хочет "расколоть Европу" и сделать её слабой.

Вся Европа является мишенью для России, а Украина — лишь первый этап агрессии. Именно поэтому положительный ответ Евросоюза на заявку Украины может также стать ответом на вопрос о том, есть ли будущее у европейского проекта. Владимир Зеленский Президент Украины

Минобороны России распространило кадры ударов самоходных артиллерийских установок "Акация" по неназванным целям ВСУ.

Украинская разведкаутверждает, что у Москвы есть план войны в Украине на 120 дней.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.