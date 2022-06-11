Четвёртый матч финала плей-офф NBA: победа "Уорриорз" над "Бостоном"

В субботу в четвертой игре финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации "Голден Стэйт Уорриорз" в гостях обыграл "Бостон Селтикс" со счётом 107:97.

Самым результативным игроком встречи на паркете "Ти-Ди Гарден" в Бостоне стал разыгрывающий защитник калифорнийцев Стефен Карри, набравший 43 очка и 10 подборов. Счёт в серии стал равным: 2-2.

Матч прокомментировали наставники команд.

Стив Керр, главный тренер "Голден Стэйт Уорриорз": "Это просто потрясающе. (...) Я думаю, Карри сейчас находится в наилучшей физической форме в своей карьере. И это позволяет ему добиваться таких результатов".

Айме Удока, главный тренер "Бостон Селтикс": "Конечно, у нас было много возможностей. Каждый раз, когда мы отрывались на пять-шесть очков, мы как будто принимали неверные решения: иногда это были слишком необдуманные броски, а были моменты, когда игроки просто болтались, уставившись друг на друга".

Ранее в третьем матче финала Карри получил травму голеностопного сустава, но смог восстановиться.

У "Бостона" в субботнем матче самым результативным стал форвард Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов.

Пятая игра решающей серии сезона NBA состоится на арене "Чейз Центр" в Сан-Франциско в понедельник.

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