Баскетбольная школа, в которой сбываются мечты

В школе "Formigas do Cazenga" уже на протяжении 20 лет исполняются мечты жителей Луанды. Как это происходит? Благодаря партнерству между Анголой и Францией и усилиям владельца баскетбольной школы во Франции — бывшей звезде НБА.

Всё началось с малого и потребовало большого труда и упорства. Поэтому школу назвали португальским словом Formigas — Муравьи — из Казенги. Основал школу тренер Эдуарду Фонсека:

"Мы берем пример с того, как муравьи организованы; с их трудолюбия, воли, скромности; с того, что они никогда не перестают работать, они всегда сосредоточены, даже самые маленькие".

За двадцать лет через эту школу, расположенную в Казенге, самом густонаселенном квартале Луанды, прошли тысячи юных ангольцев. Они научились играть в баскетбол, но не только.

"Самое главное — это воспитание, — считает Эдуарду Фонсека. — Мы прививаем молодым людям нравственные, этические и культурные ценности, уважение. Учим их быть всегда собранными и настойчивыми. В настоящее время на фоне пандемии у нас учатся 180-190 спортсменов".

Одна из самых талантливых учениц — Сара Каэтану:

"С самого начала моего обучения они стали для меня не только тренерами и коллегами, а родителями. А вместе со мной здесь мои сёстры, на которых я могу положиться. Я многому научилась не только как баскетболистка, но и как человек. Я поняла, что и в спорте, и в жизни нужно быть добрым, уважать людей не только на поле, но и вне его. Несмотря ни на что нужно хорошо учиться".

Поддержку Саре оказывает знаменитый франко-американский баскетболист Тони Паркер. Под его руководством команда San Antonio Spurs стала чемпионом НБА. Мы встретили его во Франции, в баскетбольной секции в Лионе. Сара — одна из его учениц.

"Я всегда мечтал открыть баскетбольную школу, — говорит Тони. — Я всегда рассчитывал сделать это по окончании карьеры. Мы открылись в 2019 г. Нам уже три года. Это прекрасная возможность для меня поделиться своими умениями. Я всегда мечтал заняться этим".

Он родился в Бельгии. Его отец был американским баскетболистом, а мама — уроженкой Нидерландов. Но сам он получил французское гражданство и выступал за сборную Франции:

"Для меня ничто не сравнится с улыбкой ребенка, с возможностью помочь этим детям воплотить их мечты. Это девиз нашей школы. Любой, кто придет в нашу школу, найдет свое место. Я рассчитываю на то, что все дети в нашей школе, смогут воплотить свои мечты".

По словам Сары, занимаясь с Тони, она стала лучше понимать игру в плане взаимодействия и тактики. Она мечтает стать тренером.

Тони хотел бы, чтобы в его школу приехало больше учеников из Анголы и других стран:

"Я планирую отправится в Анголу. Мы начали работать с Сарой, потому она показала потенциал работы с баскетбольной командой. Мы решили помочь ей его развить. Я точно собираюсь туда поехать, чтобы найти больше таких же детей как Сара".

В своем родном спортивном клубе Сара стала образцом для подражания. Благодаря содействию звезд спорта, перед спортивными устремлениями юных ангольцев появились новые горизонты.