В США установили памятник баскетболисту Коби Брайанту, который погиб два года назад при крушении вертолёта. Жертвами катастрофы стали тогда ещё восемь человек, среди которых 13-летняя дочь спортсмена. Монумент установлен вблизи города Калабасас, штат Калифорния, в том месте, где разбился вертолёт. Болельщики Брайанта собрались, чтобы вместе отметить эту грустную годовщину:

– Всем не хватает его. То, что случилось с ним и другими членами его семьи – просто ужасно.

Как было установлено в ходе расследования, вертолёт, в котором баскетболист направлялся на спортивное состязание, попал в густой туман, после чего врезался в горный склон.

Коби Брайант выступал в Национальной баскетбольной ассоциации в течение 20 сезонов за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», завоевав за это время пять чемпионских титулов.