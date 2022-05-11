НБА: "Майами Хит" и "Финикс Санз" вырвались вперёд

Второй раунд плей-офф турнира Национальной баскетбольной ассоциации обернулся оглушительной победой «Майами-Хит». Трёхкратный чемпион НБА разгромил в полуфинале Восточной конференции «Филадельфию» со счётом 120-85.

Самым результативным игроком стал Джимми Батлер – на его счету 23 очка, девять подборов и 6 передач. У «Филадельфии» лучшим по итогам встречи оказался Джоэль Эмбиид – он заработал 17 очков.

«Майями-Хит» лидирует в серии с «Филадельфией» со счётом 3-2.

В полуфинале Западной конференции «Финикс Санз» обыграл «Даллас», добившись таким образом перевеса в серии. Счёт встречи – 110-80. У «Финикса» лучшим стал Дэвин Букер, он принёс команде 28 очков и осуществил 7 подборов. Похожие показатели – 28 очков и 11 подборов – у лидера «Далласа» Луки Дончича.

Следующие встречи «Майами» – «Филадельфия» и «Финикс» – «Даллас» пройдут 13 мая.