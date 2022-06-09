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Бизнес

Зеленский призвал исключить Россию из ФАО

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 Euronews
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Украина была одним из крупнейших в мире экспортёров сельхозпродукции
Украина была одним из крупнейших в мире экспортёров сельхозпродукции   -   Авторское право  Dmitry Lovetsky/The Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. По его словам, российская блокада украинского зерна уже приводит к усугублению глобального продовольственного кризиса. Вывоза ждут более 20 миллионов тонн сельхозпродукции. Кроме того, украинские власти уже ранее обвиняли Россию в воровстве и вывозе украинского зерна.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Сотни миллионов людей на разных континентах оказались на пороге, как минимум, нехватки продовольствия, а максимум — голода, за который Россия будет нести полную ответственность. Европа переживает одну из сложнейших ситуаций в истории своей энергетики. И мы не знаем, какой ещё кризис готовит Россия свободному миру".

Ранее глава российского МИДа заявил, что Россия, вместе с Турцией, готова обеспечить безопасность морских путей экспорта украинского зерна, но с условием, во-первых, отмены части антироссийских санкций, а во-вторых — того, что Украина разминирует свои территориальные воды. В Киеве заявили, что не пойдут на это без гарантий того, что очищенными подходами не воспользуется российская морская пехота.

Марио Драги, премьер-министр Италии:

"Наши усилия по предотвращению продовольственного кризиса должны начинаться с черноморских портов Украины. Нам нужно разблокировать миллионы тонн зерновых, которые застряли там из-за конфликта. Мы должны предоставить президенту Зеленскому необходимые ему гарантии того, что порты не будут атакованы".

Продовольственный кризис начался из-за пандемии и серии засушливых сезонов в нескольких регионах мира. Украина — один из крупнейших в мире экспортёров зерна.

По словам генсека ООН, в этом году речь идёт проблемах с доступом к продовольствию, но в следующем — если ничего не изменится — будет уже острая нехватка еды, и она коснётся более 1,6 млрд человек во всём мире.