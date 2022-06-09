"Речь пойдет о нехватке еды": генсек ООН предрёк ухудшение кризиса из-за украинского зерна

"Если в этом году речь идет о проблемах с доступом к продовольствию, то в следующем году мы будем говорить уже о нехватке еды, и коснется она более 1,6 млрд человек во всем мире".

Генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что цены на продовольствие достигли рекордных высот, и это в первую очередь скажется на населении Азии и Южной Америки.

Антониу Гутерриш, генсек ООН:

— _Спустя три месяца после российского вторжения в Украину мы сталкиваемся с новой реальностью.__Для тех, кто находится на местах, каждый день приносит новое кровопролитие и страдания, а для людей во всем мире война вместе с другими кризисами грозит беспрецедентной волной голода и нищеты, _оставляющей за собой социальный и экономический хаос.

Генсек ООН еще раз призвал разработать план по транспортировке украинского зерна. По подсчетам, речь идет о 20 млн тонн продукции.

Одним из главных итогов прошедших в Анкаре переговоров министров иностранных дел России и Турции стало заявление Сергея Лаврова о готовности обеспечить безопасность прохода украинских судов с зерном при условии, что Киев разминирует свои территориальные воды.

В свою очередь Украина, опасаясь использования Россией "зернового коридора" для военных целей, запросила гарантий безопасности.

Прежде всего путем поставки Киеву оружия для защиты побережья от угроз с моря и привлечения военно-морских сил третьих стран для патрулирования соответствующей части акватории Черного моря.

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