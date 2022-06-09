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Франция

Французские следователи не смогут изучить видеозаписи столкновений у "Стад де Франс"

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 Андрей Позняков
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Полиция у "Стад де Франс"
Полиция у "Стад де Франс"   -   Авторское право  AP Photo/Jean-Francois Badias

Расследование беспорядков на арене «Стад де Франс» во время финала футбольной Лиги чемпионов осложняется из-за утраты записей с камер видеонаблюдения. Об этом стало известно в ходе парламентских слушаний, посвящённых событиям 29 мая в Париже.

Представитель Французской федерации футбола Эрван Лепрево рассказал, что видеоматериалы удаляются автоматически спустя неделю, если за это время их не истребует суд. Теперь следователи лишены важных свидетельств о произошедшем у стадиона, где, по версии МВД, тысячи англичан без билетов пытались прорваться на трибуны. По другой версии беспорядки спровоцировали полицейские.

В защиту болельщиков на слушаниях выступил мэр Ливерпуля Стив Ротерам:

«Я думаю, что министр внутренних дел Жеральд Дарманен, возможно, пытался ввести в заблуждение не только общественное мнение во Франции, но и средства массовой информации во всем мире. Я знаю, что и в моей стране политикам иногда нравится видеть реальность по-своему... Но это ни в коем случае не извиняет французские власти, которые устроили кампанию, чтобы свалить вину на кого-то другого и найти козла отпущения».

Префект парижской полиции Дидье Лаллеман в ходе слушаний взял на себя ответственность за беспорядки у «Стад де Франс». Он назвал «провалом» неспособность обеспечить безопасность зрителей, ставших жертвами насилия и грабежей, а также применение спецсредств для сдерживания толпы. При этом Лаллеман настаивает, что нельзя винить в произошедшем обычных полицейских, которые, по его словам, помогли избежать трагедии.