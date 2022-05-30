В УЕФА недовольны организацией финала Лиги чемпионов в Париже

Британские власти требуют от УЕФА и французской полиции провести расследование беспорядков перед финалом Лиги чемпионов в Париже.

В УЕФА сомневаются, что французской столице в ближайшее время доверят проведение столь крупных мероприятий.

Согласно МВД Франции и УЕФА, беспорядки у стадиона "Стад де Франс" начались после того, как у турникетов в проходах для "Ливерпуля" скопились тысячи фанатов, купивших поддельные билеты, которые не сработали. К тем, кто решил прорваться на стадион - применялся слезоточивый газ.

Проигрыш в матче не имеет значения, люди могли погибнуть из-за организации. Да, мы проиграли, и очень расстроились. Но когда вы попадаете в давку за футбольным полем, когда вы видите, как маленькие дети плачут от слезоточивого и перцового газа, как детей поднимают на ограждения, чтобы вытащить их, вы не можете пойти и наслаждаться игрой, результат не имеет значения фанатка "Ливерпуля"

Неутешительный конец сезона для "Ливерпуля" и его болельщиков.

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