В УЕФА недовольны организацией финала Лиги чемпионов в Париже

В УЕФА недовольны организацией финала Лиги чемпионов в ПарижеКомментарии
Euronews
Британские власти требуют от УЕФА и французской полиции провести расследование беспорядков перед финалом Лиги чемпионов в Париже.
В УЕФА сомневаются, что французской столице в ближайшее время доверят проведение столь крупных мероприятий.
Согласно МВД Франции и УЕФА, беспорядки у стадиона "Стад де Франс" начались после того, как у турникетов в проходах для "Ливерпуля" скопились тысячи фанатов, купивших поддельные билеты, которые не сработали. К тем, кто решил прорваться на стадион - применялся слезоточивый газ.
Неутешительный конец сезона для "Ливерпуля" и его болельщиков.
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