УЕФА разберётся в событиях финала Лиги чемпионов в Париже

Союз европейских футбольных ассоциаций запросил независимый отчет о субботних событиях во время финала Лиги чемпионов в Париже.

Вот уже несколько дней британские и французские власти обвиняют друг друга в беспорядках, из-за которых несколько сотен болельщиков "Ливерпуля" не попали на матч, а другие прорвались на стадион минуя турникеты.

Накануне французская сторона связала произошедшее с билетными "махинациями в промышленных масштабах" на фоне споров о полицейском контроле на матче.

Главная цель - попытаться понять, как произошла эта массовая подделка билетов и почему в таком большом количестве Амели Удеа-Кастера министр спорта Франции

Тем не менее болельщики "Ливерпуля" включая члена британского парламента, который был на игре, обвиняют полицию и плохую организацию со стороны УЕФА.

Иан Бирн, член британского парламента:

— Когда мы приехали туда, мы увидели тысячи фанатов, стоящих в очереди на вход, ни один турникет не работал, и все, что вы могли видеть вокруг стадиона, это огромные очереди, никого не пускали, и, очевидно, ситуация становилась все хуже и хуже. И мы стали свидетелями того, как полицейские пускали слезоточивый газ, брызгали перцовым спреем в людей с билетами.

Как сообщается, от 30 000 до 40 000 британских болельщиков пришли на стадион с поддельными билетами, при этом у фанатов "Реал Мадрида", которым разрешили покупку только электронных билетов, похоже, проблем со входом не было.

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