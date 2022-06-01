Лига чемпионов: последствия беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал правительство принять меры по выяснению обстоятельств, которые четыре дня назад привели к беспорядкам перед финальным матчем Лиги чемпионов. У многих болельщиков оказались поддельные билеты, они вступили в стычки с полицией, применившей слезоточивый газ. Оливия Грегуар, представитель правительства, заявила в связи с этим:

– Можно ли было действовать лучше и более эффективно? Да. Получили ли люди травмы, случилась ли трагедия? Нет. Имела место, прежде всего, последовательность событий, совокупность фактов, которые следует очень подробно разобрать, обеспечив полную ясность. Необходимо усовершенствовать существующие процедуры. Президент Республики высказался в связи с этим очень чётко.

Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен заявил, что десятки тысяч британских болельщиков проникли на стадион либо с поддельными билетами, либо вообще без билета. Вместе с министром спорта ему пришлось давать объяснения в Сенате, где преобладают сторонники правых. Наблюдатели отмечают, что дело приобретает политический характер, и произошедшее может оказать влияние на предстоящие в середине июня парламентские выборы.