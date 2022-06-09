В Тбилиси пытаются спасти Куру

Река Кура, также известная как Мтквари, разделяет столицу Грузии на две части.

Несмотря на то, что без нее Тбилиси представить невозможно, Куру с трудом можно назвать неотъемлемой частью жизни города с миллионным населением.

Вдоль реки нет пешеходных дорожек, вместо этого ее берега обрамляют оживленные магистрали.

Самая большая проблема заключается в том, что Мтквари не участвует в жизни города. Построенные здесь дороги изолировали ее и река постепенно исчезает Нино Чхобадзе глава, "Зеленое движение Грузии — Друзья Земли"

Автомагистрали появились здесь еще в советские времена. Но теперь градостроители работают над тем, чтобы изменить ситуацию.

В соответствии с новой транспортной политикой они предлагают открыть участки берегов рек с целью оживления культурной жизни города. Здесь хотят создать места для отдыха, отдавая предпочтение пешеходам.

Природа подарила нам эту реку, но для города и его жителей дороги создают препятствие, которое невозможно преодолеть. Если мы не можем освободить оба берега реки, то должна быть возможность делать это поэтапно, разгрузить одну часть на левом берегу, другую на правом и так далее Зураб Бакрадзе градостроитель

Согласно мэрии Тбилиси, конкретных планов на эту тему пока нет. Одно из предложений от жителей города - развивать сеть речного транспорта.

"_В советском прошлом у них была идея развивать речной транспорт, мы даже видим, что на берегах реки есть доки для лодок,_это был бы потрясающий проект для города, вы могли бы доехать из одного конца в другой без пробок, есть и туристический потенциал", — говорит жительница Тбилиси.

Но отсутствие мест для отдыха на берегу реки - не единственная проблема. Экологи утверждают, что город уже давно страдает от загрязнения, включая случаи сброса сточных вод в Куру.

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