В Тбилиси пытаются спасти Куру

В Тбилиси пытаются спасти КуруКомментарии
Река Кура, также известная как Мтквари, разделяет столицу Грузии на две части.
Несмотря на то, что без нее Тбилиси представить невозможно, Куру с трудом можно назвать неотъемлемой частью жизни города с миллионным населением.
Вдоль реки нет пешеходных дорожек, вместо этого ее берега обрамляют оживленные магистрали.
Автомагистрали появились здесь еще в советские времена. Но теперь градостроители работают над тем, чтобы изменить ситуацию.
В соответствии с новой транспортной политикой они предлагают открыть участки берегов рек с целью оживления культурной жизни города. Здесь хотят создать места для отдыха, отдавая предпочтение пешеходам.
Согласно мэрии Тбилиси, конкретных планов на эту тему пока нет. Одно из предложений от жителей города - развивать сеть речного транспорта.
"_В советском прошлом у них была идея развивать речной транспорт, мы даже видим, что на берегах реки есть доки для лодок,_это был бы потрясающий проект для города, вы могли бы доехать из одного конца в другой без пробок, есть и туристический потенциал", — говорит жительница Тбилиси.
Но отсутствие мест для отдыха на берегу реки - не единственная проблема. Экологи утверждают, что город уже давно страдает от загрязнения, включая случаи сброса сточных вод в Куру.
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