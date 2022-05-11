Россияне в Грузии: туристы или мигранты?

Ежедневно сюда, в международный аэропорт грузинской столицы, прибывает около 50 самолетов. Улицы Тбилиси полны иностранных гостей, но туристов среди них немного.

- Мы из России. Мы собираемся остаться здесь на несколько месяцев.

- Мы из России, приехали сюда пару недель назад.

- Мы из Беларуси. Мы приехали сюда два месяца назад.

Туристический сектор Грузии с нетерпением ждет возобновления курортного сезона. Но война в Украине изменила ожидания. За первые четыре месяца 2022 года Грузию посетили более 820 тыс человек, многие из них из России и Беларуси. Однако они не туристы.

- Я не видел в Грузии ни одного туриста из России, - говорит Шалва Алавердашвили, основатель Федерации отелей и ресторанов Грузии. - Информация о туристах, приезжающих из России, ложь. Россияне приезжают в Грузию как мигранты и собираются остаться надолго.

Новоприбывшие, которые остаются в стране на длительное время, как правило, не пользуются туристическими услугами. Это влияет на весь сектор и, следовательно, на экономику страны в целом. Специалисты консалтинговых компаний говорят о многих проблемах, стоящих перед туризмом в Грузии.

- Туристов из Украины и России не будет, это раз. Во-вторых, экономика постсоветских стран переживает не лучшие времена. Например, страны Средней Азии - Казахстан и Узбекистан - зависят от России, а в Грузии было много гостей из этих стран. Третий фактор – ухудшение ситуации с безопасностью в регионе. Теперь приезжие говорят, что этот регион небезопасен для них, - рассказывает Каха Самкурашвили, старший научный сотрудник Galt & Taggart.

Туристические агентства сообщают, что многие европейцы, которые собирались посетить Грузию, отменили бронирование из-за войны в регионе.

- У жителей Европы возникают вопросы о том, существует ли опасность военного конфликта и в Грузии. Они спрашивают, насколько безопасно здесь путешествовать, - говорит Гужа Нариманашвили, сооснователь турагентства-платформы Travel Guide.

В глобальном масштабе туризм в Грузии возрождается после 2 лет строгих ограничений, введённых из-за пандемии. Тем временем страна сталкивается с новыми вызовами, но надеется, что, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, улицы грузинских городов будут полны туристов.

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