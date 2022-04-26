Возрождение грузинского хлеба

В условиях кризиса с поставками зерна, вызванного войной в Украине, грузины ищут возможности производить собственный хлеб. Грузия является родиной пяти эндемичных видов пшеницы, из которых местные жители пекли уникальный хлеб. Он имел особый вкус, аромат и был очень питательным.

Во времена Советского Союза традиция выпечки хлеба из грузинской пшеницы была забыта. Фермерское объединение "Элкана" пытается возродить эту традицию. Оно помогает грузинским фермерам выращивать местную пшеницу и продавать ее как нишевый продукт.

Тамаз Дундуа, Фермерское объединение "Элкана":_ "Двадцать лет назад мы начали распространять семена Цители Доли среди фермеров. Этот сорт стал популярным в нескольких регионах. Сейчас мы видим, как из этой пшеницы выпекают вкусный хлеб. Это отличный пример того, как можно возродить фермерские традиции. Сейчас мы планируем представить другие виды, которые, я уверен, станут популярными на рынке"._

Культивирование местной пшеницы в Грузии по-прежнему редкость. Анзор Майсурадзе — один из немногих фермеров, выращивающих грузинскую пшеницу в больших масштабах.

Анзор Майсурадзе, фермер: "Мы выращиваем виды пшеницы, которые находились на грани исчезновения. 13 лет назад, когда я начал это предприятие, я продал полтонны. В этом году я продам 80 тонн".

Интерес к местному хлебу растет. Хотя пока неизвестно, когда грузинский хлеб появится в крупных сетевых супермаркетах.