"Вы здесь чужие!: рада ли Грузия россиянам?

Новая волна российской эмиграции из-за западных санкций и опасения репрессий со стороны властей в большинстве своем оседает сейчас в ближнем зарубежье.

У желающих уехать из России сейчас мало путей. Грузия же - одна из немногих стран, где россияне могут оставаться на год без визы.

Именно поэтому эта страна стала одним из самых популярных направлений для тех, кто, возможно, пока не собирается окончательно эмигрировать, но хотя бы переждать какое-то время за границей.

Но приток россиян вызвал смешанные чувства среди грузин.

В Тбилиси почти ежедневно проходят массовые митинги в знак солидарности с Украиной. Сама Грузия пережила нечто подобное в 2008 году.

Тысячи людей подписали онлайн-петицию с требованием к правительству ввести визовый режим для российских граждан и ужесточить правила иммиграции.

Диалог молодой пары из России с грузинкой у здания аэропорта в Тбилиси:

— _Почему в Польшу не уехали, в Беларусь, в Молдавию? _

— Мы только приехали в вашу страну. Мы лично вам ничего плохого не сделали...

— Вот Россия сделала. Вы, может быть, и ни при чем. Но вы были должны остаться там... Вы здесь чужие!

Многие из тех, кто уже здесь обосновался в Грузии отчетливо помнят, где находились 24 февраля.

"Мы пришли в собор во Владимире посмотреть на фрески Рублева. И это было такое состояние сюрреалистичности: находишься в колыбели русской цивилизации во Владимире, вот эти иконы, где написана тьма, свет...", — говорит один из покинувших Россию.

Свой отъезд все объясняют примерно одинаково.

— Очень мало выходов из страны. И, я думаю, еще мужское население очень боится призыва. Никто не хочет убивать людей, которые нам очень близки...

— Не мы принимали решение лидеров. Мы с этим не согласны. Страшно находиться в своей стране, потому что она зарится на наше счастье...

Согласно минэкономики Грузии, из России за последние дни приехали 20-25 тысяч человек.