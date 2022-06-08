Москва ответит на "недружественные шаги" Парижа

Россия ответит на недружественные шаги Франции, которая прекратила вещание трёх российских телеканалов — "РТР-Планета", "Россия-24" и "Международный ТВ-Центр". Об этом заявили в российском МИДе. Шестой пакет европейских санкций требовал отключить каналы 25 июня, но в Париже решили остановить вещание даже раньше этого срока.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ:

"Власти Франции в очередной раз не словом, а делом доказывают свою в кавычках уже, к сожалению, "беззаветную приверженность" идеалам свободы слова и доступа к информации. Очередное подтверждение — досрочное, осуществлённое в нарушение даже установленной в самом Евросоюзе процедуры прекращения вещания трёх российских телеканалов. <...> Конечно, мы изучим варианты реагирования на подобные недружественные действия и, конечно, ответ будет дан".

Ещё в начале марта во Франции, как и в других странах ЕС, было окончательно остановлено вещание российских каналов RT и "Спутник": их в Брюсселе называли "главными орудиями зарубежной пропаганды Кремля" и выдвигали целый ряд претензий ещё до войны.

Отдельные страны и отдельные операторы по собственной инициативе прекращали вещание других российских программ, вплоть до развлекательных.

В самой России также активно блокируют как российские оппозиционные, так и зарубежные СМИ. Так, в конце марта был заблокирован и Euronews. Многие развлекательные западные каналы прекратили вещание в России самостоятельно в рамках санкций.