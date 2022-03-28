"Новая газета" приостанавливает работу

«Новая газета» стала ещё одним крупным российским изданием, которое приостановило свою работу во время российского вторжения на Украину. Выпуск газеты на сайте, в социальных сетях и на бумаге приостановлен до окончания войны.

В заявлении редакции сказано, что такое решение было принято после двух предупреждений от Роскомнадзора о нарушении порядка маркировки организаций, объявленных «иностранными агентами». По закону, этого достаточно для отзыва регистрации СМИ.

В начале марта «Новая газета» сообщала о приостановке работы своей службы информации из-за введения уголовной ответственности за недостоверную информацию о военных и их дискредитацию.

Роскомнадзор объявил ложными любые сведения о войне, которые не исходят от официальных российских источников. Вторжение России на Украину власти требуют называть «специальной операцией». За разностороннее освещение конфликта журналистам по новому закону может грозить до 15 лет тюрьмы.

Из-за этих нововведений о прекращении деятельности объявил целый ряд изданий, в том числе телеканал «Дождь», портал Znak.com. Многие редакции переехали в другие страны. Была закрыта и радиостанция «Эхо Москвы»: совет директоров ликвидировал СМИ после обвинений в распространении ложной информации о войне.