Вслед за целым рядом СМИ сайты Euronews были заблокированы российскими властями. Вещание телеканала в России ограничено или прервано. Официальных уведомлений об этом Euronews не получал.

В комментариях информагентствам Роскомнадзор ссылается на запрет размещать недостоверные сведения о действиях российских военных на Украине и распространять призывы к несогласованным акциям протеста.

Российские власти официально запрещают называть происходящее на Украине вторжением и войной, а также разносторонне освещать происходящее. Ведомство упоминает и угрозу уголовной ответственности.

Euronews категорически отвергает обвинения в распространении «фейков» и призывов к несогласованным акциям, а также считает неприемлимыми угрозы уголовного преследования.

_Мы решительно осуждаем недопустимые ограничения, наложенные на миллионы людей, которые в свете усиления дезинформации и пропаганды доверились Euronews, чтобы получать беспристрастные и основанные на фактах новости.

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Миллионы россиян разделяют главные для нас ценности: независимость, беспристрастность и плюрализм. Неприемлемая цензура, с которой мы столкнулись, стала ещё одним доказательством того, что с самого начала войны наши материалы соответствуют этим ценностям. Мы не поступимся нашими принципами.

Euronews призывает Роскомнадзор соблюдать положения Всеобщей декларации прав человека ООН о свободе слова и отказаться от блокировок.

Заявление Euronews в связи с блокировками доступно на русском и английском языках.

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