"Украинский Донбасс стоит": бои за Северодонецк продолжаются

Спустя две недели после объявления Москвы о полном взятии под контроль Мариуполя, город, как показывают российские СМИ, возвращается к тому, что напоминает нормальную жизнь несмотря на масштабные разрушения.

Тем временем российская сторона заявляет, что начала передавать десятки тел украинских бойцов, найденных на металлургическом заводе "Азовсталь".

По неподтвержденным данным, они были доставлены в Киев, где проводится анализ ДНК для идентификации останков.

Чуть севернее Мариуполя не прекращаются бои за другой стратегически важный для обеих сторон город. Взятие под контроль Северодонецка — основная цель Москвы в Донбассе. Недавно там был взорван мост через реку Северский Донец - один из ключевых для продвижения на восток.

В своем ночном обращении Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не сдаются.

Российская армия пытается использовать дополнительные силы в Донбассе, но на 103-й день украинский Донбасс стоит и стоит твердо Владимир Зеленский президент Украины

В последние недели российские войска медленно продвигаются вперед в Донбассе. В ожесточенных боях обе стороны понесли значительные потери.

Украина утверждает, что Россия продолжает вести беспорядочные интенсивные обстрелы.

По данным главы Донецкой области, с 24 февраля в регионе погибли около 500 мирных жителей, ранены - в три раза больше.

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