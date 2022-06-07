Ситуация на Донбасском фронте

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил во вторник, что в результате военных действий в Донбассе на протяжении последних дней под контроль самопровозглашённой Луганской республики перешли города Лиман, Святогорск, жилые кварталы Северодонецка и несколько других населенных пунктов.

Таким образом, по словам министра, под контроль ЛНР перешли 97% территории Луганской области. Под контролем Украины остается город Лисичанск, расположенный на правом берегу Северского Донца.

Далее на запад, в Донецкой области, приближения фронта ожидают в находящемся под контролем Украины городе Бахмуте. Часть населения города была эвакуирована, а оставшаяся получает гуманитарную помощь, привезенную из западной Украины.

"Ситуация не критична, — говорит украинский волонтёр Мыкола. — Ну так, если сравнить с другими, с тем же Северодонецком, например, — так, как я понимаю по новостям, — Мариуполем, такого нет. А взрывов и выстрелов, да, стало больше за последние дни. Недели две уже так, тревожно".

На территории подконтрольной ДНР заявляют об участившихся артиллерийских обстрелах Донецка и соседних с ним населенных пунктов со стороны ВСУ, в результате которых погибли мирные жители. Всего с февраля, по данным ООН, в результате конфликта с обеих сторон погибли 4200 мирных жителей.