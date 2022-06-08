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США

Мэттью Макконахи призвал ограничить свободное ношение оружия

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 Alexander Kazakevich
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Мэттью Макконахи выступает в Белом доме
Мэттью Макконахи выступает в Белом доме   -   Авторское право  Evan Vucci/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Мэттью Макконахи призвал американских законодателей ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия после трагедии в техасском городе Ювальде, откуда родом оскароносный актёр.

Выступая в Белом доме по приглашению Джо Байдена, он поддержал высказанное ранее американским президентом предложение запретить продажу штурмовых винтовок людям моложе 21 года.

Это не должно быть вопросом партий, партийных предпочтений. В чём проявляются ценности демократов или республиканцев, когда происходит очередная стрельба? Ни в чём. Но люди во власти бездействовали. Поэтому нам бы хотелось узнать, мне бы хотелось узнать, когда вы сами зададите себе этот вопрос? Способны ли обе партии подняться выше политической борьбы и признать, что на кону спасение жизней?

Нам нужно вложить средства в оказание психологической помощи. Нам нужны более безопасные школы. Нам нужно противостоять сенсационному освещению массовых убийств в СМИ. Мы должны восстановить наши семейные ценности, восстановить наши американские ценности и перейти к ответственному владению оружием.
Мэттью Макконахи
Актёр

24 мая 18-летний Сальвадор Рамос открыл огонь в начальной школе в Техасе, от рук убийцы погибли 19 школьников и двое учителей. Сам он был застрелен полицейскими. 

С тех пор американская НКО Gun Violence Archives насчитала более 20 подобных преступлений по всей стране. 

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