Мэттью Макконахи призвал ограничить свободное ношение оружия

Мэттью Макконахи призвал ограничить свободное ношение оружияКомментарии
Мэттью Макконахи призвал американских законодателей ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия после трагедии в техасском городе Ювальде, откуда родом оскароносный актёр.
Выступая в Белом доме по приглашению Джо Байдена, он поддержал высказанное ранее американским президентом предложение запретить продажу штурмовых винтовок людям моложе 21 года.
24 мая 18-летний Сальвадор Рамос открыл огонь в начальной школе в Техасе, от рук убийцы погибли 19 школьников и двое учителей. Сам он был застрелен полицейскими.
С тех пор американская НКО Gun Violence Archives насчитала более 20 подобных преступлений по всей стране.
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