Стрельба в супермаркете Буффало

ФБР США расследует обстоятельства стрельбы в супермаркете города Буффало (штат Нью-Йорк), жертвами которой стали 10 человек,в основном афро-американцы. Ещё трое пострадали. Рассматривается версия преступления на почве ненависти, экстремизмаи расизма. Президент Джо Байден, выразив соболезнования семьям погибших, назвал произошедшее проявлением "внутреннего терроризма".

"Любой акт внутреннего терроризма, включая те, которые совершаются во имя отвратительной идеологии белых националистов, противоречит всему тому, за что мы выступаем в Америке. Мы должны сделать всё возможное, чтобы покончить с разжигаемым ненавистью внутренним терроризмом", - сказал Байден.

Подозреваемый задержан, он сам сдался полиции. Прокуратура Нью-Йорка предъявила ему обвинение в убийстве первой степени. За это по закону предусмотренонаказание вплоть до пожизненного заключения без права досрочного освобождения.

Комиссар полиции Буффало Джозеф Грамалья рассказал, как всё происходило:

"Этот человек вышел из машины. Он был очень хорошо вооружён, на нём было тактическое снаряжение, тактический шлем. У него была камера, при помощи которой он транслировал в прямом эфире всё то, что делал. , Этот человек вышел из машины и прямо на парковке магазина вступил в бой с четырьмя людьми, застрелив всех четырёх. Затем он вошёл внутрь. Это был 18-летний белый мужчина, он вошел в магазин и стал стрелять в покупателей".

Сообщается, что ранее стрелок изложил мотивы своего поступка в заявлении расистского содержания, размещённом в интернете. Соцсеть Twitch, в которой он вёл прямую трансляцию стрельбы в Буффало, заявила, что заблокировала его аккаунт и пообещала принять все меры, чтобы не допустить распространения записи.