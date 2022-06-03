Байден: "Сколько ещё массовых убийств, чтобы ужесточить оборот оружия?"Комментарии
"Сколько ещё массовых убийств должно произойти, чтобы США ужесточили оборот оружия?" - с таким вопросом обратился к нации президент Джо Байден.
В специальном выступлении Байден призвал конгрессменов принять срочные меры против насилия с применением оружия после бойни в Буффало и Ювальде, которые, по его словам, превратили школы и супермаркеты в "арены убийств".
Если законодатели не будут действовать, предупредил президент США, избиратели должны сделать соответствующий выбор на промежуточном голосовании в ноябре.
Байден обращался к Сенату, где для принятия ограничивающей оборот оружия инициативы необходимо 10 голосов республиканцев. Президент США подчеркнул, что, по данным Центра по контролю заболеваний, "оружие - первый убийца детей в стране", опережает автокатастрофы.
Тем не менее аналитики считают серьёзные действия Конгресса в этой области "маловероятными".