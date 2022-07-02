Стрельба в Ювальде: глава полиции покинул городской совет

Начальник полиции школьного округа Ювальде в Техасе – где 24 мая произошла массовая стрельба – объявил об отставке со своей должности в городском совете.

Хотя сам Пит Арредоно не руководил действиями полиции его критиковали за то, что в день трагедии представители службы правопорядка в течение часа не смогли попасть в школьные кабинеты, где находился преступник.

Тогда от рук убийцы погибли 19 школьников и двое учителей.

Аррендоно был временно остранён от исполнения служебных обязанностей.

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