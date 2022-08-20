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Турция

ДТП в Турции: есть жертвы

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 Alexander Kazakevich
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Смертельное ДТП на юго-востоке Турции, 20 августа 2022 года.
Смертельное ДТП на юго-востоке Турции, 20 августа 2022 года.   -   Авторское право  Anadolu

По меньшей мере 16 человек погибли в ДТП в турецкой провинции Газиантеп. 21 человек пострадал.

По сообщению местных СМИ, на магистрали Тарсус – Адана – Газиантеп столкнулись пассажирский автобус, машина скорой помощи, пожарная машина и автомобиль с журналистами.

Власти региона посещают раненых.

Власти региона заявили, что медики, спасатели и съёмочная группа турецкого информагентства İhlas уже работали на трассе, где ранее произошла другая авария, когда в них врезался автобус.

Все пострадавшие госпитализированы.

По официальным данным, в прошлом году на дорогах Турции погибли 5 362 человека.