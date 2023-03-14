Квебек: пикап наехал на пешеходов, есть жертвы

Потрясение и скорбь в тихой канадской провинции: в понедельник днём пикап наехал на пешеходов в городе Амки на востоке Квебека с населением 6 тысяч человек. Двое погибли, девять человек получили ранения, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщают органы правопорядка, водитель пикапа, 38-летний местный житель, задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве, а также бегстве с места происшествия. По сообщениям СМИ, он сам сдался властям.

По словам представителя полиции Квебека, "всё указывает на то, что это был преднамеренный акт".

Это не первый наезд со смертельным исходом в этом году. Месяц назад в пригороде Монреаля водитель автобуса врезался в здание детского сада, тогда погибли двое детей.