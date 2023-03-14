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Канада

Квебек: пикап наехал на пешеходов, есть жертвы

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 Alexander Kazakevich
Двое пожилых людей погибли в результате наезда пикапа, на месте происшествия выставлено оцепление. Амки, Квебек, Канада, 13 марта 2023 года.
Двое пожилых людей погибли в результате наезда пикапа, на месте происшествия выставлено оцепление. Амки, Квебек, Канада, 13 марта 2023 года.   -  Авторское право  Jacques Boissinot/AP

Потрясение и скорбь в тихой канадской провинции: в понедельник днём пикап наехал на пешеходов в городе Амки на востоке Квебека с населением 6 тысяч человек. Двое погибли, девять человек получили ранения, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии. 

Как сообщают органы правопорядка, водитель пикапа, 38-летний местный житель, задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве, а также бегстве с места происшествия. По сообщениям СМИ, он сам сдался властям. 

По словам представителя полиции Квебека, "всё указывает на то, что это был преднамеренный акт".

Это не первый наезд со смертельным исходом в этом году. Месяц назад в пригороде Монреаля водитель автобуса врезался в здание детского сада, тогда погибли двое детей.