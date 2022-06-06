Страны НАТО закрыли небо для Лаврова, визит в Сербию не состоялся

"Беспрецедентным" и "немыслимым" назвал глава МИД РФ Сергей Лавров решение ряда государств не пропустить его самолет для осуществления визита в Сербию. Он был запланирован на 6-7 июня. Небо для дипломата закрыли члены НАТО - Болгария, Северная Македония и Черногория. Последние две страны не входят в ЕС. Комментируя произошедшее, Лавров подверг критике политику Брюсселя.

Сергей Лавров, глава МИД РФ: "Линия Брюсселя на Балканах и Украине по сути одна и та же. Только на Балканах ЕС благоволит тем, кто ущемляет интересы сербов, а на Украине НАТО и ЕС поддерживают режим, который давно объявил войну всему русскому".

Москва пригласила главу министерства иностранных дел Сербии в ближайшее время посетить Россию и выразила надежду, что ЕС этому не помешает. Сербия, имеющая статус кандидата на вступление в ЕС, - одна из немногих союзниц России в Европе. Белград не поддерживает санкции в отношении Москвы, но выступает за территориальную целостность Украины.