Тысячи людей идут к границе с США

Караван мигрантов из стран Латинской Америки ( в основном Кубы, Венесуэлы и Никарагуа) стал крупнейшим в этом году. Ожидается, что к нему присоединятся 15 тысяч человек. За последние три месяца число мигрантов в стихийных лагерях в Тапачуле выросло в три раза.

В понедельник вечером участники каравана остановились на ночевку в миграционном центре в деревне Альваро-Обрегон.

Говорят покинувшие Венесуэлу женщины:

"Я хочу попросить у США помощи, чтобы оказали нам поддержку, хочу попросить о многом, чтобы они пришли в Венесуэлу и разобрались с ситуацией там. На самом деле мы были бы счастливы вернуться домой".

"Было страшно идти через джунгли, но мы это делаем, чтобы дать нашим детям и себе лучшую жизнь. Так как жизнь в Венесуэле ужасная, если нам бы там жили хорошо, мы бы никогда не приняли решение покинуть нашу страну, потому что это тяжело, это путешествие очень тяжело".

Организатором каравана выступила некоммерческий гуманитарный Center for Human Dignification, в котором заявляют что 70% участников шествия -- женщины и дети.

В Лос-Анджелесе в эти дни проходит в Саммите Америк, на котором обсуждаются проблемы миграции. С января по апрель в Мексике были задержаны более 115,3 тысяч иностранцев, не имевших необходимых для пребывания в стране документов.