Волна солидарности с мигрантами на границе США

By Roberto Macedonio и Euronews

Более 4 000 иммигрантов были депортированы из США в рамках массовых депортации по приказу Трампа. В ответ на это НПО помогают нелегальным мигрантам на пограничных переходах.

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Президент США Дональду Трампу выполняет одно из своих главных предвыборных обещаний: ему потребовалось менее 24 часов, чтобы одобрить первые депортации мигрантов. С момента возвращения Трампа в Белый дом и подписания исполнительных указов прошло две недели, за это время было депортировано более 4 745 человек. Кроме того, по всей территории США было произведено около 8 000 арестов.

Трамп ясно дал понять, что его администрация выступает против нелегальной иммиграции, чтобы отдать предпочтение тем, кто въезжает в страну легально.

Но нелегальная иммиграция - не новая проблема. Обама выслал почти 3 миллиона мигрантов, Джордж Буш-младший депортировал 2 миллиона, а Трамп за четыре года своего президентства выслал 1,19 миллиона мигрантов.

По данным Американского общественного опроса, число людей, нелегально проживающих в США, составляет 11 миллионов человек из 340 миллионов населения.

Хаос на границе США и Мексики

На границе царит хаос. Мексика разместила в этом районе 10 000 военнослужащих. США также направили туда армию. Стена была усилена колючей проволокой, и тысячи мигрантов, надеявшихся попасть в страну свободных людей, теперь находятся в правовом тупике, не имея очевидного решения.

Глэдис Каньяс, президент ассоциации Ayúdanos a Triunfar, которая оказывает гуманитарную помощь мигрантам на границе Тамаулипаса (Мексика) и США, говорит: "Они не знают, что делать. Многие находятся в неопределенности, потому что у них нет иммиграционных документов, нет денег, нет работы, и они не знают города".

Однако даже перед лицом отчаяния надежда не покидает, и тысячи людей переходят на другую сторону стены с мечтой попасть в Соединенные Штаты. "Не рискуйте своими жизнями", - говорит Глэдис группе, планирующей переплыть реку Рио-Браво, разделяющую две страны, где с 2017 года утонули по меньшей мере 1107 мигрантов.

Разочарование растет

"Их печаль, их отчаяние, их разочарование продолжают расти", - рассказывает Глэдис, каждый день становясь свидетелем боли этих людей, которые уже не знают, что делать. Единственное, что им ясно, - это то, что им нужно улучшить свое будущее, чего они не могут добиться в своих странах происхождения.

Усталым голосом и с блеском в глазах молодой иммигрант уверял нас на границе, что он хочет "бороться столько, сколько сможет, пока не откроется другая дверь или окно, и работать здесь". Он не единственный, кто отказывается от своей идеи попасть в США: "Я хотел бы работать здесь, жить здесь... купить дом, чтобы жить здесь", - говорит другой.

Но их оптимистичные мечты контрастируют с суровыми сценами разочарования.

Глэдис объясняет: "Каждый день вы слышите отчаянные крики, люди плачут. Ситуация, в которой они оказались на границе Матамороса, штат Тамаулипас, - это сплошные слезы... У них нет плана "Б"".

Теперь она посвятила свою жизнь помощи этим людям и организует доставку грузов и гуманитарной помощи. "Мы привозим им еду, воду, туалетные принадлежности, одеяла и все остальное, что может помочь им достойно существовать на обоих международных мостах".

История Глэдис - лишь один из примеров проявления солидарности. Многочисленные неправительственные организации и ассоциации помогают в эти дни мигрантам, которых, судя по всему, не ждет хорошее будущее по ту сторону границы.