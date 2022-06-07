Доверие под вопросом: однопартийцы Бориса Джонсона хотят его отставки

Ряд однопартийцев Бориса Джонсона настроены добиваться его отставки несмотря на выраженный накануне вотум доверия действующему премьер-министру, пишет газета "Гардиан".

Хотя результат голосования не стал неожиданностью (211 голосов "за", 148 - "против"), размер недовольства им в его собственных рядах не может остаться незамеченным.

Возмущение среди депутатов-консерваторов выросло после того, как в прошлом месяце был опубликован крайне негативный для Джонсона отчет о вечеринках, проводимых в условиях локдауна на Даунинг-стрит во время пандемии.

Сам премьер-министр был оштрафован за нарушение установленных им же правил. Несмотря на это, он был настроен оптимистично после вотума доверия.

Я думаю, что это убедительный результат, весомый результат. И это означает, что как правительство мы можем двигаться дальше и сосредоточиться на том, что, по моему мнению, действительно важно для людей Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Лидер оппозиции сэр Кир Стармер заявил, что "расколотая" Консервативная партия "удержала на плаву" премьер-министра.

Сегодня вечером депутаты-консерваторы сделали свой выбор. Они проигнорировали британскую общественность и крепко связали себя и свою партию с Борисом Джонсоном и всем, что он представляет. Консервативное правительство теперь считает, что нарушение закона не является препятствием для его принятия сэр Кир Стармер лидер оппозиции

Несмотря на то, что теперь Джонсон на год защищен от вызова на ковер своими же однопартийцами, отныне к нему и его политике в ближайшие недели и месяцы будет приковано пристальное внимание как в парламенте, так и в обществе.

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