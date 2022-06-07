Доверие под вопросом: однопартийцы Бориса Джонсона хотят его отставки

Доверие под вопросом: однопартийцы Бориса Джонсона хотят его отставкиКомментарии
Ряд однопартийцев Бориса Джонсона настроены добиваться его отставки несмотря на выраженный накануне вотум доверия действующему премьер-министру, пишет газета "Гардиан".
Хотя результат голосования не стал неожиданностью (211 голосов "за", 148 - "против"), размер недовольства им в его собственных рядах не может остаться незамеченным.
Возмущение среди депутатов-консерваторов выросло после того, как в прошлом месяце был опубликован крайне негативный для Джонсона отчет о вечеринках, проводимых в условиях локдауна на Даунинг-стрит во время пандемии.
Сам премьер-министр был оштрафован за нарушение установленных им же правил. Несмотря на это, он был настроен оптимистично после вотума доверия.
Лидер оппозиции сэр Кир Стармер заявил, что "расколотая" Консервативная партия "удержала на плаву" премьер-министра.
Несмотря на то, что теперь Джонсон на год защищен от вызова на ковер своими же однопартийцами, отныне к нему и его политике в ближайшие недели и месяцы будет приковано пристальное внимание как в парламенте, так и в обществе.
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