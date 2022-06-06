Борис Джонсон выиграл голосование по вопросу о доверии правящей Консервативной партии

Глава британского кабинета министров Борис Джонсон выиграл голосование по вопросу о доверии депутатов правящей Консервативной партии. Таким образом, Джонсон сохранил посты лидера тори и премьер-министра Соединенного Королевства. Политика поддержали 211 однопартийцев. Против высказались 148.

По словам аналитиков, такой итог голосования предсказывает сложные времена для Джонсона, и вопрос о доверии может встать снова.

Поводом для голосования стал гнев части консерваторов в связи с докладом Сью Грей о нарушениях карантинного режима на Даунинг-стрит в разгар эпидемии коронавируса.

Ранее Джонсон заявил однопартийцам, что в условиях продолжающейся войны в Украине не время менять руководство правящей в стране партии.