Джонсон на вечеринке: новые разоблачения

Британское издание ITV News опубликовало новые фотографии премьер-министр Бориса Джонсона с вечеринки 13 ноября 2020 года во время объявленного в Англии локдауна. На четырёх фото Джонсон поднимает бокал; рядом с ним, без соблюдения безопасной дистанции стоят восемь человек, тогда как введённые ограничения разрешали присутствие в помещениилишь двух членов одной семьи. Исключение допускалось лишь в том случае, если проведениесобрания было обосновано срочной рабочей необходимостью.

Фотографии ставят под сомнение утверждение главы правительства о том, что он не знал о нарушении правил участниками мероприятия, проходящего на Даунинг стрит, 10. Столичная полиция уже выписала штрафы за эту вечеринку, однако среди нарушителей Джонсон не числился.

После публикаций ITV лейбористская оппозиция вновь пошла в атаку на премьера-консерватора, требуя его отставки.