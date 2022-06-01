Неожиданные последствия санкций для НПЗ на Сицилии

Нефтяное эмбарго и другие санкции Евросоюза против Кремля поставили под угрозу тысячи рабочих мест в провинции Сиракуза на Сицилии. Здесь расположен принадлежащий российской компании "Лукойл" нефтеперерабатывающий завод ISAB.

С начала войны в Украине Италия в четыре раза увеличила импорт нефти из РФ. К такой ситуации привели ограничения в финансовом секторе, в результате чего завод не смог пользоваться кредитами в международных банках,чтобы обеспечить поставки сырья со всего мира, и сегодня перерабатывает только российскую нефть. Из-за эмбарго на поставки морским путем будущее этого завода оказалось под вопросом.

Уровень безработицы на Сицилии в два раза выше, чем в среднем по стране, поэтому местные власти призывают правительство найти решение.

"Конечно, мы боимся потерять свою работу, к тому же, если Lukoil отсюда уйдет, то здесь останется взаимосвязанный с компанией целый производственный центр. Это приведет к цепной реакции, которая обрушит всю систему, включая все другие компании химического отрасли, порт, все взаимосвязанные компании. Речь идет 10 тысячах рабочих мест, на которые приходится половина ВВП этой провинции", -- говорит сотрудник завода.

По мере перехода Италии к зеленой энергетике это предприятие могло закрыться в долгосрочной перспективе, но новые санкции могут значительно ускорить этот процесс.

Власти Италии рассматривают возможность национализации завода, но решения по этому вопросу пока нет.

Между тем Болгария получит отсрочку на введение эмбарго до конца 2024 года, т.к. крупнейший поставщик топлива в стране - завод в Бургасе - принадлежит "Лукойл ("Лукойл Нефтохим Бургас") и рассчитан на работу с российской нефтью, поэтому предприятию понадобится время, чтобы найти альтернативу.