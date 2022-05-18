МИД России объявил о высылке дипломатов из Франции, Италии и Испании

МИД РФ объявил о высылке 34 сотрудников французских дипломатических учреждений в ответ на объявление персонами нон грата 41 российского дипломата во Франции.

Аналогичные меры коснулись испанских дипломатов: 27 сотрудников посольства Испании и испанского консульства в Санкт-Петербурге объявлены персонами нон грата, что стало симметричным ответом на высылку из королевства 27 сотрудников российских загранучреждений.

Москва также высылает 24 итальянских дипломата, это решение стало ответной мерой на высылку 30 сотрудников российских дипломатических учреждений в начале апреля.

Премьер-министр Италии Марио Драги назвал это решение "недружественным шагом", отметив, что мир может быть достигнут только по дипломатическим каналам.