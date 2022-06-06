Консерваторы проведут голосование по вотуму доверия Борису ДжонсонуКомментарии
Судьба Бориса Джонсона решится в понедельник вечером.
Комитет 1922 года, включающий не входящих в правительство парламентариев-тори, проведет голосование по вотуму доверия британскому премьер-министру. Для его запуска нужно было получить не менее 54 писем от членов Консервативной партии.
Если Джонсону будет вынесен вотум недоверия, он будет вынужден покинуть пост лидера партии, а также должность премьера.
К такому решению однопартийцев Джонсона подтолкнул громкий скандал, связанный с проведением вечеринок на Даунинг-стрит, 10 во время локдауна в 2020 году.
Премьер не раз приносил извинения, но отказывался покидать свой пост. В обществе такое поведение Джонсона осудили, более половины британцев поддерживают его отставку.
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