Судьба Бориса Джонсона решится в понедельник вечером.

Комитет 1922 года, включающий не входящих в правительство парламентариев-тори, проведет голосование по вотуму доверия британскому премьер-министру. Для его запуска нужно было получить не менее 54 писем от членов Консервативной партии.

Если Джонсону будет вынесен вотум недоверия, он будет вынужден покинуть пост лидера партии, а также должность премьера.

Порог в 15% процентов парламентской партии, претендующей на вотум доверия премьер-министру, пройден, поэтому голосование по вотуму доверия состоится в рамках правил Комитета 1922 года. Это голосование состоится сегодня вечером в Палате общин между 6 и 8 часами, и вскоре после этого мы объявим результат». Грэм Брейди глава Комитета 1922 года

К такому решению однопартийцев Джонсона подтолкнул громкий скандал, связанный с проведением вечеринок на Даунинг-стрит, 10 во время локдауна в 2020 году.

Премьер не раз приносил извинения, но отказывался покидать свой пост. В обществе такое поведение Джонсона осудили, более половины британцев поддерживают его отставку.

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